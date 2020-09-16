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Счетная палата нашла нарушения в исполнении бюджета Министерством спорта

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняло бюджет Министерство спорта Российской Федерации.

По итогам проверки Счетная палата отметила ряд положительных тенденций в работе Минспорта в отчетном году. Так, по сравнению с предыдущим годом министерство показало более высокий процент исполнения расходов (91,6%, было 88%), в 5 раз снизило дебиторскую задолженность и в 2,8 раза сократило объем незавершенного строительства.

Как отмечается в заключении СП, "без недостатков тоже не обошлось". Например, Минспорту не удалось в 2019 году показать высокие результаты при реализации программных мероприятий. Уровень выполнения показателей государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" и ее подпрограмм составил 71,1%, не реализованы 12 контрольных событий детального плана-графика, не достигнуты плановые значения 13 из 45 показателей (29%).

Сообщается, что проблемы наблюдаются с исполнением федерального проекта "Спорт - норма жизни", который с 2019 года интегрирован в госпрограмму.

"В 2019 году отмечается высокий уровень кассового исполнения (91,9%), а также достижение большинства результатов, контрольных точек и показателей федерального проекта. При этом не завершено строительство 11 объектов спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом и не достигнут показатель "Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом", - сообщила на коллегии заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.

Сохраняются вопросы и в части реализации Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП): в 2019 году 13 регионов не обеспечили ввод в эксплуатацию 17 спортивных объектов, на 1 января 2020 года их техническая готовность составляла от 65 до 83%.

Проверка также выявила отдельные нарушения при предоставлении и использовании субсидий юридическими лицами.

"Так, в нарушение условий соглашений два юрлица не достигли установленных показателей результативности использования предоставленных субсидий. При этом министерство оценку достижения показателей не проводило, а при наличии нарушений не применяло к получателям штрафных санкций", - говорится в заключении Счетной палаты.

"Кроме того, Счетная палата обратила внимание на нарушения порядка использования средств резервного фонда Правительства РФ в 2019 году: Минспорт не представил в Правительство проект распоряжения в связи с невозможностью использования средств фонда в полном объеме; соглашение с одним из регионов заключено позже установленного срока более чем на три месяца", - отмечается в документе.

В сфере законодательства о контрактной системе проверка показала, что Минспорт в 2019 году заключил госконтракт на услуги связи без применения конкурентных процедур с исполнителем, не являющимся субъектом естественных монополий. Кроме того, были выявлены нарушения в сферах информационно-коммуникационных технологий и мониторинга качества финансового менеджмента в части нарушения сроков направления документов ответственным исполнителям.

В ходе проверки установлены нарушения при исполнении Минспорта России бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета.

"В нарушение Правил формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации, Минспортом России в установленные сроки не внесены соответствующие изменения в перечень источников доходов Российской Федерации, сформированный в ГИИС "Электронный бюджет", - отмечается в заключении.

Счетная палата Минспорта

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