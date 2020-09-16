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В Подмосковье ищут мать найденного на лавочке младенца

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Люберецком районе Подмосковья полицейские разыскивают мать, оставившую новорожденного ребенка, сообщила "Интерфаксу" в среду начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Как рассказала Петрова, в 05:20 16 сентября в дежурную часть 2 отдела полиции МУ МВД "Люберецкое" поступил сигнал, что на лавочке возле одного из домов в поселке Калинина была найдена новорожденная девочка в возрасте примерно одного месяца.

Сейчас полицейские пытаются установить личность матери ребенка и ее местонахождение, сказала собеседница агентства. Младенец, по словам Петровой, доставлен в медицинское учреждение.

МВД Подмосковье Люберецкий район Татьяна Петрова

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