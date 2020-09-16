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В РФ осудили жителя Удмуртии, воевавшего в рядах талибов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Центральный окружной военный суд РФ вынес приговор в отношении жителя Удмуртии, участвовавшего в рядах движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в боевых действиях против правительственных войск Афганистана и Пакистана, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по республике в среду.

Отмечается, что факт участия мужчины в деятельности запрещенного движения выявлен сотрудниками управления в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Осужденный прошел специальное обучение формам, методам и способам террористической деятельности, получил физическую подготовку и овладел навыками обращения с оружием, а затем начал участвовать в боевых действиях, заявили в ФСБ.

Мужчина был задержан при попытке въезда в Россию. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 208 УК РФ (Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации") и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации).

"Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба.

Удмуртия ФСБ Талибан Афганистан Пакистан

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