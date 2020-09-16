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Турчак счел, что выборы на Дальнем Востоке опровергли влияние ЛДПР в регионе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Результаты, показанные партией "Единая Россия" на Дальнем Востоке в целом и в Хабаровске в частности, опровергают мнение о том, что в регионе сильно влияние ЛДПР, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

"Выборы на Дальнем Востоке просто развенчали все прогнозы горе-экспертов, горе-политологов и социологические прогнозы тоже", - сказал Турчак в среду на заседании президиума Генсовета партии.

Он привел в пример Хабаровский край, где уже несколько месяцев продолжаются акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала из ЛДПР, после ареста которого и.о главы региона стал депутат Госдумы, представитель этой же партии Михаил Дегтярев.

"В Хабаровске проводились довыборы депутата законодательной Думы Хабаровского края, в выборах принимало участие шесть кандидатов: ЛДПР, КПРФ, "эсеры", ПАРНАС, двое самовыдвиженцев. По результатам победу одержал кандидат, член нашей партии, поддержанная региональным отделением, Наталья Чумакова", - сказал Турчак, отметив, что кандидат от ЛДПР занял только третье место.

Турчак также отметил, что на выборах в заксобрание Магаданской области "тоже многие эксперты пророчили партии поражение, опять же в связи с событиями в Хабаровске". "ЛДПР в Магадане вышла со слоганом "ЛДПР – выбор Дальнего Востока", по факту оказалось, что магаданцы сделали выбор в пользу партии "Единая Россия", - сказал Турчак.

Несанкционированные митинги и шествия в Хабаровске продолжаются второй месяц.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (часть 2 статьи 105 УК РФ и статье 30, статье 33, части 2 статьи 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.

Единая Россия Дальний Восток

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