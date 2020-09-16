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У экс-начальника управления Минобороны изъяли имущество на 25 млн руб.

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Квартира и две машины на 25 млн рублей бывшего начальника управления Минобороны России, приобретенные им на незадекларированные доходы, изъяты в пользу государства, сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП) в среду.

"Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Московского городского военного прокурора к бывшему начальнику одного из управлений Минобороны России и его родственникам об обращении в доход РФ имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы (квартира, машиноместо и два автомобиля)",- говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что упомянутое имущество приобретено военнослужащим на доходы, сведения о которых им были сокрыты и не указаны в декларациях о доходах и имуществе.

При этом "право собственности на квартиру и машиноместо оформлено на родственницу военнослужащего, не относящуюся к кругу лиц, в отношении которых предусмотрен контроль за расходами".

Общая сумма обращенных в доход государства объектов недвижимости и транспортных средств составила 25,5 млн. рублей, подчеркнули в ГВП.

В сообщении не упоминаются данные военного чиновника, но информированный источник "Интерфакса" сообщил, что речь идёт о бывшем начальнике управления продовольственного обеспечения Минобороны России полковнике Александре Бережном.

Ранее его имя упоминалось в СМИ как одного из фигурантов коррупционного уголовного дела.

Минобороны РФ

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