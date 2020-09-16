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Треть россиян оказалась скептически настроена в отношении соцопросов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Половина россиян (48%) склонны доверять результатам социологических опросов, наибольшее доверие к ним испытывают сограждане в возрасте 46-60 лет (51%), свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

В свою очередь, 36% респондентов не доверяют результатам опросов. Наиболее скептически в этом отношении настроена молодежь в возрасте 18-30 лет (42% опрошенных от данной возрастной категории), отмечают социологи. Среди причин недоверия, согласно исследованию, представления о том, что респонденты часто скрывают свое мнение и неискренне отвечают на вопросы социологов.

По данным ФОМ, 33% респондентов уверены в том, что участники опросов часто неискренне отвечают на вопросы. Ровно столько же респондентов считают неискренность большой редкостью, а каждый десятый полностью исключает вероятность неискренних ответов среди опрашиваемых. Среди тем, в отношении которых неискренность опрашиваемых появляется в наибольшей мере, респонденты называли работу и зарплату, личную жизнь.

Всероссийский опрос был проведен 7-9 августа 2020 года среди 1000 респондентов старше 18 лет.

Россия ФОМ

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