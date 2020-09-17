Счетная палата нашла нарушения при исполнении бюджета Большим театром

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российская Счетная палата выявила ряд нарушений при исполнении бюджета в 2019 году Государственным академическим Большим театром. Контрольное ведомство обнаружило нарушения в бухгалтерской отчетности театра, при заключении контрактов на реставрацию, а также в работе музея театра, сообщает СП.

По итогам проверки Счетная палата отметила ряд положительных тенденций в работе ГАБТ. Так, кассовое исполнение расходов федерального бюджета за 2019 год театром как главным распорядителем бюджетных средств составило 5,244 млрд рублей, или 100% бюджетных ассигнований, утвержденных уточненной сводной бюджетной росписью.

При этом Счетная палата установила, что бухгалтерская отчетность Большого театра об исполнении федерального бюджета за 2019 год является недостоверной.

В нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона "О бухгалтерском учете", в соответствии с которым данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета, и пунктов 333 и 383 Инструкции Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н, Большим театром не отражено на счетах имущество на общую сумму 4,88 млн рублей. При этом отмечается, что в ходе проведения контрольного мероприятия Большим театром внесены исправления в бухгалтерские документы и формы бухгалтерской отчетности, которые направлены в Федеральное казначейство.

Также Счетная палата выявила нарушения в изменении сроков контрактов на проведение реставрационных работ.

"В нарушение части 2 статьи 34 и части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, согласно которым изменение существенных условий контракта при его заключении и исполнении не допускается, Театром в 2019 году были изменены сроки выполнения работ по двум заключенным контрактам на производство реставрационных работ по объекту культурного наследия "Доходный дом, 1821 г., арх. А.Ф. Элькинский, 1897-1901 гг., арх. И.А. Фомин"", - говорится в заключении Счетной палаты.

Так, срок проведения реставрационных работ был увеличен на 1 год и 9 месяцев, что не соответствует сроку продолжительности реконструкции 12 месяцев, установленному контрактом.

Также были выявлены недостатки и нарушения в части оформления Минкультуры России трудового договора с генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным. В частности, наименование большинства показателей, установленных в трудовом договоре на 2019 год для оценки условий осуществления выплаты стимулирующего характера генерального директора театра, не соответствуют показателям эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Минкультуры России, утвержденных приказом Минкультуры России от 21 декабря 2018 г. № 2299.

Кроме того, как считают аудиторы, Минкультуры РФ "не в должностной мере (по формальному признаку) осуществлялась в 2019 году оценка достижения показателей эффективности деятельности генерального директора Большого театра, установленных в трудовом договоре. В 2019 году Театром не выполнены показатели эффективности "Выполнение по итогам 2019 года квоты по приему на работу инвалидов" и "Отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам проверок деятельности учреждения", при этом стимулирующие выплаты были выплачены генеральному директору (и его заместителям) в полном объеме", - говорится в заключении.

Счетная палата также выявила нарушения в деятельности структурного подразделения театра - Музея Большого театра.

Так, по данным контрольного ведомства, музеем не организован в должном порядке доступ граждан к музейным предметам, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации. В результате анализа учетных документов музея выявлено расхождение между количеством зарегистрированных музейных предметов в Главной инвентарной книге (Книге поступлений) и количеством музейных ценностей, принятых по актам приема музейных предметов на постоянное пользование (хранение) и записанных в старых инвентарных книгах: по состоянию на 13 марта 2020 года в Книге поступлений не зарегистрировано 62 444 музейных предмета.

Еще одним нарушением стало расположение музея.

"Музейные фонды размещаются в специально оборудованных хранилищах - просторных, светлых помещениях с регулируемыми системами вентиляции и отопления, обеспечивающие необходимые условия для правильного хранения, и должны удовлетворять требованиям максимальной противопожарной безопасности, иметь запасные выходы и соответствующее противопожарное оборудование, музейные предметы в хранилищах на территории производственно-складского комплекса (площадью 592,2 кв. метров) Музеем размещены в помещениях, не оснащенных регулируемыми системами вентиляции и отопления, не имеющем запасные выходы, что влечет риск утраты музейных ценностей", - отмечают аудиторы.