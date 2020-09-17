Медиков накажут за лечение холодной водой пациента с ожогами 70% тела

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Комитет здравоохранения Курской области выявил нарушения при лечении пациента, госпитализированного в Суджанскую районную больницу с ожогами 70% поверхности тела, сообщила пресс-служба администрации области.

Отмечается, что лечение мужчины в этом медучреждении включало "поливание холодной водой".

Как показала служебная проверка, мужчина с ожогами поступил в хирургическое отделение районной больницы 3 августа. На следующий день его санавиацией доставили в областную клиническую больницу. Несмотря на интенсивную терапию, находившийся в тяжелом состоянии пациент умер.

По данным пресс-службы, медики районной больницы, с нарушениями оказавшие помощь пациенту, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Региональный комитет здравоохранения выразил соболезнования родным и близким умершего.