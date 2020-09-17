На уроках по ОБЖ расскажут о деструктивном поведении в соцсетях

Школьный предмет также дополнят информацией о мошенничестве и игромании

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Школьный предмет Основы безопасности жизнедеятельности дополнят блоками о безопасном поведении в социальных сетях, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Подготовлена новая программа по предмету "основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ), который дополнят блоками о мошенничестве, игромании, деструктивном поведении в социальных сетях", - сказал Кравцов на пресс-конференции в четверг

По его словам, это сделано для того, чтобы "у молодого человека формировалось понимание тех основ и вопросов, которые действительно полезны, о том, что где-то это не всегда может влиять конструктивно".