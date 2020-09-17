В Крыму погиб московский священник Александр Шумский

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Православный публицист, священник Александр Шумский погиб в Севастополе, сорвавшись со скалы, сообщил в четверг его духовный сын, певец Юрий Лоза.

"Подробностей не знаю, но основная информация такая - находясь на отдыхе в Херсонесе, сорвался со скалы и разбился", - написал у себя в фейсбуке Лоза, который в последнее время часто причащался у отца Александра.

Отцу Шумскому было 66 лет, он был клириком храма Николая Чудотворца в Хамовниках.

Как отмечает Лоза, "будучи членом Союза писателей, он публиковался много и успешно, получал литературные премии и был весьма уважаем в православном мире".