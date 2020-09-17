Путин до конца недели запишет выступление для сессии Генассамблеи ООН

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в четверг.

Состоялся разговор в контексте подготовки выступления президента России на Генассамблее ООН, которое будет до конца недели записано в Москве и передано для публикации организаторам в Нью-Йорк, сказал Песков.

Путин также сообщил участникам совещания о состоявшихся в понедельник контактах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам Пескова, на встрече присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев и директор СВР Сергей Нарышкин.

Генеральная Ассамблея ООН, посвященная 75-летию всемирной организации, состоится 21 сентября. Путин подписал распоряжение о составе делегации Российской Федерации для участия в работе сессии. В нее войдут, в частности, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, помощник президента РФ Юрий Ушаков.

После завершения участия Путина (в формате видеообращения) и Ушакова в работе сессии делегация продолжит участие в мероприятиях с возложением на Лаврова обязанностей главы делегации.