За обман при сборе пожертвований хотят штрафовать на 150 тыс. руб.

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о штрафах (до 150 тысяч рублей) за нарушения при сборе средств на благотворительность.

Как сообщила "Интерфаксу" автор законопроекта, депутат Наталья Костенко, предлагаемые меры, в частности, позволят предотвращать такие случаи, когда мошенники используют названия крупных благотворительных фондов для сбора средств на свои цели.

"Крупные фонды не раз жаловались, что мошенники скачивают персональные данные ребенка, фотографии, историю болезни и где-то на улице собирают на них деньги. И родители эти деньги естественно потом не видят", - сказала Костенко.

Кроме того, часто нелегально используется символика известных фондов для подобных целей. Существуют и такие нарушения, когда НКО, не продекламировавшие в своих уставах соответствующий вид деятельности, тем не менее ведут сбор пожертвований.

Законопроект призван устранить подобные нарушения и обеспечить прозрачность работе этого сектора, сказала парламентарий. "Люди смогут быть уверенными, что деньги, которые они пожертвовали, пойдут именно на те цели, на которые они и хотели, и которые заявлялись при сборе средств", - подчеркнула Костенко.

Законопроект (1022603-6) предусматривает за нарушение требований по установке и использованию ящика для сбора пожертвований следующие штрафы: на должностных лиц - от пяти тысяч до 10 тысяч рублей, на юридических лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

Установка и использование ящика для сбора благотворительных пожертвований лицом, которое не имеет на это права, повлечет предупреждение или наложение административного штрафа на физических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.