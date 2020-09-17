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Экс-президент банка "Глобэкс" получил три года колонии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима экс-президента банка "Глобэкс" Виталия Вавилина по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст. 201 УК), сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Сначала Вавилину вменили растрату в особо крупном размере, но затем обвинение было переквалифицировано.

Суд и следствие установили, что в 2015 году он "совместно с предпринимателем Алексеем Ананьевым выдал кредит на сумму более 12 млн евро подконтрольным им ООО "ТехноСерв АС" и ООО "Техносерв Менеджмент". Затем условия по возврату денег банку были изменены, и стороны составили соглашение об отступном. Обязанность выплаты кредита перешла к частной компании, не способной выплатить такую сумму. Сообщники деньги присвоили, считает суд.

Вавилин вину не признал.

Ранее был завершен процесс присоединения к Связь-банку принадлежавшего ВЭБу банка "Глобэкс". ВЭБ получил оба банка на санацию в кризис 2008-2009 годов.

Алексей Ананьев Связь-банк Глобэкс Виталий Вавилин Таганский суд ВЭБ

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