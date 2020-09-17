В руинах чеченской мечети нашли камень со средневековым грузинским текстом

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Ученые Чечни и Грузии начали дешифровку средневекового грузинского текста на найденном в горах республики каменном блоке, сообщил сотрудник академии наук региона Азамат Ахмаров.

"В селении Баулой Итум-Калинского района найден редкий памятник средневековой письменности. Артефакт представляет из себя каменный блок с текстом из 24 букв, написанных средневековым шрифтом асомтаврули IX-XIII вв. н.э." - написал Ахмаров на своей странице в фейсбуке.

По его словам, уникальность находки заключается в том, что найденные ранее подобные артефакты содержали только короткие фразы из нескольких знаков. Теперь же появилась возможность изучить целый текст.

Начальник Центра археологических исследований Академии наук Султан Исаев сообщил "Интерфаксу", что артефакт нашли во время разбора руин мечети, которая была разрушена во время депортации. По его словам, находка может относиться к религиозной письменности, однако необходимо проверить эту версию.

Он добавил, что края найденного блока отбиты, что может свидетельствовать о существовании и других его фрагментов.