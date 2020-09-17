Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:32Заразились
на 17.09В России 1 085 281+5 762В мире 29 764 055+205 186

В руинах чеченской мечети нашли камень со средневековым грузинским текстом

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Ученые Чечни и Грузии начали дешифровку средневекового грузинского текста на найденном в горах республики каменном блоке, сообщил сотрудник академии наук региона Азамат Ахмаров.

"В селении Баулой Итум-Калинского района найден редкий памятник средневековой письменности. Артефакт представляет из себя каменный блок с текстом из 24 букв, написанных средневековым шрифтом асомтаврули IX-XIII вв. н.э." - написал Ахмаров на своей странице в фейсбуке.

По его словам, уникальность находки заключается в том, что найденные ранее подобные артефакты содержали только короткие фразы из нескольких знаков. Теперь же появилась возможность изучить целый текст.

Начальник Центра археологических исследований Академии наук Султан Исаев сообщил "Интерфаксу", что артефакт нашли во время разбора руин мечети, которая была разрушена во время депортации. По его словам, находка может относиться к религиозной письменности, однако необходимо проверить эту версию.

Он добавил, что края найденного блока отбиты, что может свидетельствовать о существовании и других его фрагментов.

Чечня Грузия

Новости

"Востокуголь" после смерти Босова выпал из плана перевозок по Севморпути

Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы

Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы

Губернатор Пермского края Махонин отправлен в больницу с COVID-19

Губернатор Пермского края Махонин отправлен в больницу с COVID-19
Навальный попал в больницу

Томская полиция вызвала соратников Навального для опроса

Томская полиция вызвала соратников Навального для опроса

В МИД заявили о травле российских диспетчеров со стороны Варшавы

В МИД заявили о травле российских диспетчеров со стороны Варшавы

Москва предостерегла США от вмешательства в отношения России и Кипра

РФ не будет участвовать в программе ВОЗ по доступу к COVID-вакцине

РФ не будет участвовать в программе ВОЗ по доступу к COVID-вакцине

Памфилова предложила найти разумную альтернативу трехдневному голосованию

Марцинкевич признался в двойном убийстве незадолго до смерти

Марцинкевич признался в двойном убийстве незадолго до смерти

Законопроект о прогрессивном НДФЛ внесен в Госдуму

Законопроект о прогрессивном НДФЛ внесен в Госдуму
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');