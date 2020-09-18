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Пятеро пострадали в результате падения 112 деревьев в Подмосковье

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Из-за непогоды отключения электроэнергии произошли в 65 населенных пунктах Московской области, в 13 муниципалитетах попадали 112 деревьев, пострадали пять человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка МЧС РФ в пятницу утром.

"В результате падения различных конструкций и деревьев пострадали пять человек",- сказали в ведомстве.

"Повреждено 23 автомобиля в восьми муниципальных образованиях. Всего были отключены 65 населенных пунктов (1 тыс. 230 домов; 2 тыс. 523 человека, из них 286 детей) в восьми муниципальных образованиях", - сообщили в МЧС.

По состоянию на 08:00 утра пятницы все населенные пункты, отключенные от электроэнергии в результате непогоды, вновь "подключены по штатной схеме", заявили в ведомстве.

"В Главном управлении МЧС России по Московской области развернут оперативный штаб по ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоусловий", - добавили в главке.

Ранее сообщалось о трех пострадавших в Московской области в результате падений деревьев от сильного ветра.

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