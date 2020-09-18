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СКР разоблачил спекулянтов билетами, заработавших 1 млрд рублей за два года

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Следователи и полиция пресекли деятельность группы, которая через сайты-двойники известных театров и стадионов продавала билеты по завышенной цене. По оценке СКР, за два года участники группы продали билеты на 1 млрд рублей.

Уголовное дело по ч.4 ст.180 УК (Незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ или услуг) было возбуждено по факту продажи через интернет билетов по завышенным ценам на постановки и концерты Мариинского театра. Оказалось, у продавцов не было разрешения правообладателя на торговлю этими билетами, а продажи осуществлялись через сайт с товарным знаком Мариинки и сайты-двойники.

Расследуя это дело, СК установил, что с 2018 по 2020 годы участники группы создали больше 300 сайтов-"двойников" Большого театра и Мариинки, МХТ имени Чехова, ФК "Спартак Москва", "Лужников" и других учреждений. Через них они продали билеты на различные мероприятия по завышенной цене и заработали в общей сложности больше 1 млрд рублей. Деньги за билеты поступали на счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на номинальных руководителей, обналичивались и распределялись среди участников группы, выяснило следствие.

В противоправную деятельность было вовлечено более 50 человек, в том числе IT-специалисты, сотрудники колл-центров, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, а также системные администраторы, говорится в пресс-релизе.

"В целях конспирации оператором доменных имен являлись иностранные компании, а общение с покупателями билетов происходило с использованием интернет-телефонии", рассказали в СК. Билеты продавались через колл-центры в Москве и Владимире.

Обыски по делу проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Тамбовской, Ростовской, Астраханской областях. У подозреваемых изъяли платежные карты, компьютерную технику, черновики и наличные, полученные от незаконной деятельности.

Разоблачить организацию СК помогли оперативные сотрудники ГУЭБиПК МВД России.

МВД СКР Москва Владимир Большой театр Мариинка МХТ Спартак Лужники

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