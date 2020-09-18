Директор Ленинградского зоопарка ночью спасла капибару из пожара

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Директор Лениградского зоопарка ночью спасла капибару во время пожара, сообщила пресс-служба петербургского комитета по культуре.

Там отметили, что ночной пожар начался в деревянной времянке зоопарка. В домике на территории вольера для летнего содержания животных тот момент пряталась от дождя капибара. В зоопарке сработала пожарная сигнализация, и оперативно приехавшая директор зоопарка перенесла капибару в другой вольер.

Капибара из Перми переехал в Ленинградский зоопарк. Новичку приготовили новый дом с бассейном. Вдобавок ему будут подыскивать самку. pic.twitter.com/MZRE3ltCaB — Пермь Активная (@Permactive) October 5, 2017

Через полтора часа пожар полностью потушили, в результате него никто не пострадал. Возможной причиной возникновения огня называют ночной шквальный ветер, оборвавший кабель подсветки в домике-укрытии.

Сейчас Ленинградский зоопарк работает в штатном режиме.

Капибара - самое крупное животное среди современных грызунов. Это полуводное травоядное млекопитающее из подсемейства водосвинковых. Длина тела взрослой капибары достигает 1-1,35 м, высота в холке - около полуметра.