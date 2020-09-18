Правительство предложило упростить продажу квартир, купленных по ДДУ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает упростить для граждан, купивших квартиру по договору долевого участия (ДДУ), процедуру ее продажи. Минимальный срок владения, после которого можно не уплачивать НДФЛ, предлагается считать не с момента оформления собственности, а с момента покупки "долевки".

Сейчас от уплаты НДФЛ (в размере 13%) при продаже жилья освобождены физические лица в том случае, если владели им минимальный срок. При наследовании, дарении, приватизации, договорах пожизненной ренты в отношении единственного жилья минимальный срок составляет 3 года, для всех остальных случаев - 5 лет. В итоге минимальный срок владения для квартир, купленных по ДДУ, начинал отсчитываться с момента оформления их в собственность (сдачи дома), а не с момента оплаты по данному договору.

Внесенные правительством поправки предлагают считать минимальный срок владения с момента оплаты по договору. "В случае продажи жилого помещения или доли (долей) в нем, приобретенных налогоплательщиком по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством), минимальный предельный срок владения таким жилым помещением или доли (долей) в нем исчисляется с даты полной оплаты стоимости такого жилого помещения или доли в нем в соответствии с указанным договором", - говорится в поправках.

Законопроект (N1022670-7) опубликован в электронной базе данных парламента.