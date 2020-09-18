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Авиакомпания "Россия" решила взыскать 30 млн рублей за повреждение самолета трапом

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") направила в арбитраж Ростовской области иск о взыскании с АО "Ростоваэроинвест" (входит в холдинг "Аэропорты регионов") 29,6 млн рублей компенсации убытков, которые перевозчику причинили, повредив его самолет трапом. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Авиакомпания также хочет взыскать с ответчика 58 700 рублей расходов на оплату услуг переводчиков.

Инцидент с самолетом "России" произошел в апреле 2019 года. Лайнер, вылетевший из Петербурга, приземлился в аэропорту "Платов". К нему подогнали самоходный трап. Платформа трапа резко ударила борт и повредила обшивку фюзеляжа рядом с передней левой дверью. На обшивке остались вмятины и царапины, рассказали в пресс-службе суда.

Комиссия расследовала случившееся и признала виновным водителя трапа.

Чтобы самолет не простаивал, авиакомпания направила нескольким сервисам просьбу починить его как можно скорее. Откликнулась только компания из Нидерландов, куда лайнер и отправили.

Суд принял иск в производство 15 сентября и назначил предварительное заседание по его рассмотрению на 19 октября.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Ростоваэроинвест" зарегистрировано в мае 2012 года, является совместным предприятием Ростовской области и холдинга "Аэропорты регионов". Компания являлась исполнителем работ по строительству аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону по аэровокзальной части и инфраструктурным объектам. В настоящее время управляет данным аэропортом.

Платов Ростов-на-Дону Арбитраж Ростовской области Аэрофлот Аэропорты регионов Нидерланды

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