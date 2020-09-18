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"ВКонтакте" запустила собственный маркетплейс

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Принадлежащая Mail.ru Group соцсеть "ВКонтакте" запустила собственный маркетплейс, на котором представлены товары от интернет-магазинов, а также сообществ и людей, на которых подписан пользователь.

Согласно пресс-релизу "ВКонтакте", в настоящее время на маркетплейсе представлены предложения от 190 тыс. продавцов. Также пользователи могут ознакомиться с персональными подборками и рекомендациями покупок и разместить на маркетплейсе собственные товары.

На маркетплейсе можно оформить покупку товара и оплатить ее с помощью банковской карты и платежной системы VK Pay.

В ближайшие дни новый раздел - "Маркет" - станет доступен всем пользователям десктопной версии "ВКонтакте", также планируется запуск в мобильном приложении соцсети.

Mail.ru Group активно развивает направление электронной коммерции. В частности, с октября прошлого года интернет-холдинг совместно с Alibaba Group, ПАО "Мегафон" и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) развивает СП в сфере электронной коммерции в России и СНГ "AliExpress Россия".

ВКонтакте

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