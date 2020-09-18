СК возбудил уголовное дело о мошенничестве с имуществом семьи Баталова

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью вдовы и дочери актера Алексея Баталова, сообщили в региональном главке СК.

По версии следствия, вдова Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Мария лишились доли в четырехкомнатной квартире в Доме на набережной, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, а также большой суммы денег. Следователи и оперативники ГУ МВД Москвы изучают выписки со счетов потерпевших и запросили правоустанавливающие документы на эту недвижимость и копии нотариальных документов.

Дело возбудили после проверки публикации в СМИ, которую утром 18 сентября инициировал председатель СКР Александр Бастрыкин.

Алексей Баталов умер летом 2017 года. У его дочери диагноз ДЦП.

14 сентября 2020 года "Московский комсомолец" сообщил, что вдова и дочь актера подали в полицию заявление на знакомых, которые оставили их без средств к существованию и недвижимости, заключив договор пожизненного содержания с иждивением. В заявлении было указано, что эти люди обманным путем нотариально оформили доверенности о праве распоряжаться всем имуществом Баталовых, в том числе недвижимостью, деньгами и банковскими счетами.