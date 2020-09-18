Самарский Минздрав начал проверку после смерти пенсионера у дверей поликлиники

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Самарской области начало проверку после смерти пенсионера у входа в городскую поликлинику, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Там отметили, что министерство приносит соболезнования родным и близким мужчины, который умер 17 сентября в Самарской городской консультативно-диагностической поликлинике №14.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что, по информации администрации поликлиники, в том числе, по данным с камер наблюдения, медицинская помощь пациенту оказывалась до прибытия бригады скорой помощи.

"Сотрудники министерства здравоохранения с привлечением главных внештатных специалистов в течение недели проведут необходимые мероприятия для тщательного разбора случая", - сказал представитель министерства.

Ранее самарская прокуратура начала проверку по факту размещенной в интернете информации о неоказании медпомощи пенсионеру, который умер накануне днем у входа в поликлинику №14. В интернете размещено видео очевидца, на котором медицинские работники не подходят к упавшему, медиков просят подойти к нему и оказать первую помощь. "Скорая" приехала уже после смерти мужчины.