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Виновница смертельного ДТП на Кубани получила 5,5 года колонии-поселения

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Районный суд Крымского района Краснодарского края в пятницу вынес приговор жительнице Томска, по вине которой в дорожной аварии погибли три человек.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Краснодарского краевого суда, жительница Томска Оксана Шумляк признана виновной в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Суд приговорил ее к 5,5 года заключения в колонии-поселении и взыскал 1,6 млн рублей в пользу потерпевших.

Из приговора следует, что 21 апреля 2019 года на дороге "Крымск-Джигинка" Шумлак, управляя автомобилем ВМW Х5 в состоянии опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в машину скорой помощи.

В результате ДТП водитель скорой и пассажир BMW X5 скончались на месте. Фельдшер скорой скончалась по дороге в больницу. Женщина-врач, также находившаяся в момент аварии в машине скорой помощи, была госпитализирована.

В ходе следствия Шумляк отрицала вину, утверждая, что пассажир ее автомобиля вцепился в руль, и это могло стать причиной аварии. Однако уже на суде она вину признала в полном объеме и раскаялась, отказавшись от дачи дальнейших показаний.

Сотрудник пресс-службы подчеркнул, что при вынесении приговора районный суд учел ряд существенных обстоятельств, которые отличают приговор Шумляк, например, от резонансного приговора по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

"Шумляк сама пострадала в этой аварии, передвигается на инвалидной коляске. Но не прикована, приговор слушала стоя. И, самое главное, преступление Шумляк совершила за неделю до внесения поправок в статью 264 УК РФ, существенно ужесточивших ответственность. Но на тот момент это преступление относилось к категории средней тяжести", - пояснил собеседник агентства.

Томск Кубань Краснодарский край

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