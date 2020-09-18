Трое туристов потерялись на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Трое туристов потерялись, сбившись с пути, на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по КБР.

Сообщение о том, что незарегистрированная группа туристов заблудилась и не может найти дорогу назад, поступила в ГУ МЧС России по КБР в 19:20. По предварительной информации туристы сбились с пути в районе ледника "Когутай" на высоте 2900 метров над уровнем моря, сказал представитель МЧС.

На поиск туристов выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.