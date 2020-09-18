Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:13Заразились
на 18.09В России 1 091 186+5 905В мире 30 078 889+314 834

Трое туристов потерялись на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Трое туристов потерялись, сбившись с пути, на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по КБР.

Сообщение о том, что незарегистрированная группа туристов заблудилась и не может найти дорогу назад, поступила в ГУ МЧС России по КБР в 19:20. По предварительной информации туристы сбились с пути в районе ледника "Когутай" на высоте 2900 метров над уровнем моря, сказал представитель МЧС.

На поиск туристов выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Кабардино-Балкария Эльбрус

Новости

Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Пугало"

Россия с 21 сентября прекращает вывозные рейсы из-за рубежа

"Фавипиравир" включат в РФ в перечень жизненно необходимых лекарств

"Фавипиравир" включат в РФ в перечень жизненно необходимых лекарств

РФ возобновит рейсы в Киргизию, Казахстан, Белоруссию и Южную Корею

РФ возобновит рейсы в Киргизию, Казахстан, Белоруссию и Южную Корею

Что произошло за день: пятница, 18 сентября

Генпрокуратура РФ запросила у Франции и Швеции результаты анализов Навального

Генпрокуратура РФ запросила у Франции и Швеции результаты анализов Навального

Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Навальный попал в больницу

Сотрудница ФБК рассказала о перевозке бутылки из Томской гостиницы

Пандемия коронавируса

В РАН пояснили, почему не стоит опасаться нового карантина по COVID-19

Пашаева лишили статуса адвоката

Пашаева лишили статуса адвоката
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');