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ВНИИ труда проанализировал ситуацию с безработицей в России

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Опубликованные данные о росте количества безработных в августе являются показателем активизации на рынке труда, считает гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

"Августовский прирост численности безработных граждан показал активизацию потенциальной рабочей силы. Та часть граждан, которые потеряли работу в период COVID-19 и в первые летние месяцы имели возможность не заниматься поиском работы, возвращаются на рынок труда, - сказал Платыгин, чьи слова в пятницу цитирует пресс-служба ВНИИ труда.

Платыгин сказал, что массового высвобождения рабочей силы в августе не наблюдалось и имеющееся в настоящий момент количество вакансий на рынке труда вернулось на докризисный уровень.

По его словам, в настоящий момент также восстановилось "количественное предложение на рынке труда, а качественное - пока нет": миллион вакансий, предлагаемых на портале "Работа в России", ориентированы молодых специалистов или специалистов с небольшим опытом работы.

"Крупные компании в производственной отрасли, где восстановление происходит медленнее, пока не возобновили кадровые программы по расширению численности, поэтому пока активизация потенциальной рабочей силы не абсорбирована в полной мере имеющимся кадровым предложением", - сказал Платыгин.

В пятницу Росстат опубликовал предварительные данные о социально-экономическом положении России, из которых следует, что общая численность безработных в России в августе 2020 года увеличилась по сравнению с июнем на 77 тыс. человек и составила 4 млн 808 тыс. человек, следует из опубликованных в пятницу предварительных данных Росстата.

Уровень безработицы в августе вырос до 6,4% в августе с 6,3% в июле, 6,2% в июне, 6,1% в мае, 5,8% в апреле и 4,7% в марте. Последний раз уровень безработицы в РФ превышал 6% в марте 2012 года (тогда равнялся 6,5%), ровно 6% он составлял в марте 2016 года и январе 2013 года.

Численность официально зарегистрированных безработных в августе выросла до 3 млн 644 тыс. человек с 3 млн 311 тыс. человек в июле.

ВНИИ труда безработица

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