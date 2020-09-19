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Кабмин РФ одобрил закон о бюджете ПФР на 2021-2023 гг.

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило проект федерального закона "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

"Законопроектом предусматривается утверждение основных характеристик бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Законопроект подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2023 года", - сообщается на сайте кабинета министров.

В кабинете министров отметили, что "принятие законопроекта позволит обеспечить финансирование Фондом пенсионных обязательств государства".

правительство ПФР

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