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Под Красноярском совершено нападение на лагерь "Гражданского общества"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Полиция проводит проверку сообщений о конфликте в палаточном лагере в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

По информации региональных СМИ, нападению подвергся туристический лагерь политических активистов "Гражданского общества", неизвестные их избили.

Как говорится в сообщении МВД, в дежурную часть МО МВД России "Емельяновский" поступило сообщение о том, "в лагерь пришли неизвестные, причинили туристам телесные повреждения, похитили принадлежащие им средства связи, после чего скрылись".

По данным полиции, происшествие произошло накануне ночью. На место сразу прибыли полицейские. В сообщении подчеркивается, что по данному факту зарегистрировано три заявления от граждан.

красноярский край Гражданское общество

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