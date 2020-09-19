В Краснодаре расстреляли менеджера агентства недвижимости и его жену

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Краснодаре по факту убийства одного из руководителей крупного агентства недвижимости и его супруги.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, тела с огнестрельными ранениями в голову найдены 17 сентября в колодце на территории пригородного поселка Белозёрный.

По данным другого источника, личности погибших установлены - это "55-летний начальник отдела новостроек агентства недвижимости "Аякс-Риэлт" Олег Чередниченко и его 54-летняя супруга". Убитый курировал в компании вопросы взаимодействия с застройщиками, непосредственно с клиентами-покупателями не работал.

Уголовное дело возбуждено по статье "убийство", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по краю, не раскрывая подробностей дела.

Агентство недвижимости "Аякс" - одно из крупнейших и старейших в Краснодаре. Работает с июля 1998 года.