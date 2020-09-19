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Ученый пропал во время исследовательского рейса на Волге

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Экстренные службы ищут сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), пропавшего с судна в Астраханской области.

Как сообщили в региональном главке МЧС, во время научно-исследовательского рейса на судне КС-36, принадлежащем ВНИРО, пропал ведущий специалист.

Ученый пропал на 170 километре Карайского банка, ниже села Мултаново Володарского района Астраханской области.

К поиску пропавшего привлечена полиция, сотрудники Федерального агентства по рыболовству, пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, Морспасслужбы и других ведомств.

Волга Астраханская область

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