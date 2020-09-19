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Возгорание на химзаводе под Тулой произошло из-за ЧП на трубопроводе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Причиной разгерметизации трубопровода с последующим возгоранием на промплощадке АО "Новомосковская акционерная компания "Азот" (Тульская область, дочернее предприятие МХК "ЕвроХим") 18 сентября могло стать разрушение одного из технических устройств для распределения газа.

Как сообщило предприятие, разрушился тройник, функцией которого является распределение газа.

Вечером 18 сентября на площадке НАК "Азот" в Новомосковске произошел пожар. По информации Приокского межрегионального управления Росприроднадзора, взрыв произошёл в новом цехе по производству аммиака, в котором проводились пуско-наладочные работы. На момент взрыва аммиак в цехе отсутствовал.

В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города Новомосковска обращения граждан на присутствие в воздухе неприятного запаха не поступали.

По данным администрации Новомосковска, жителям города ничто не угрожает. Выбросов, по предварительным данным, в результате взрыва не было.

Минерально-химическая компания "ЕвроХим" - один из крупнейших в мире производителей минудобрений. Ассортимент выпускаемой продукции превышает 100 наименований. Основные продукты: карбамид, аммиачная селитра, карбамидно-аммиачная смесь, аммиак, аммофос, диаммонийфосфат, сульфоаммофос, различные марки сложных удобрений, кормовые фосфаты, метанол, уксусная кислота, апатитовый концентрат, железорудный концентрат, бадделеитовый концентрат.

Тульская область

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