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СК проверит данные об избиении нескольких жителей новосибирской полицией

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Доследственная проверка организована следственными органами СКР по Новосибирской области после публикаций в СМИ об избиении полицейскими нескольких местных жителей села Венгерово.

Как сообщает пресс-служба областного СУ СКР, в СМИ появились сообщения о том, что сотрудники полиции применили силу к 27-летнему местному жителю, а также нескольким другим людям.

В свою очередь региональные СМИ со ссылкой на одного из пострадавших сообщают, что сотрудники полиции якобы избили и вывезли в лес мужчину, свидетелями чего стали его несовершеннолетние дети и соседи. Вместе с ним находились еще несколько избитых молодых людей. Кроме того, в доме новосибирца якобы был проведен незаконный обыск, по словам пострадавшего, при этом правоохранители якобы были пьяными.

Новосибирская область СКР

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