Газ взорвался в тюменской пятиэтажке

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В многоквартирном доме в Тюмени, по предварительным данным, произошел взрыв газа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Взрыв произошел на втором этаже пятиэтажки, повреждены три балкона и частично - две квартиры. Жильцы эвакуированы.

Департамент здравоохранения Тюменской области сообщает, что на месте оказана помощь одному пострадавшему с поверхностным порезом. Другой пострадавший с термическим ожогом отправлен в больницу.