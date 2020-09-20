Жители России смогут наблюдать пролет МКС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Жители России смогут увидеть пролет Международной космической станции (МКС) в ночном небе ежедневно с воскресенья, 20 сентября, и до 10 октября.

Как сообщает "Роскосмос", МКС будет видна на ночном небе, как яркая звезда, пролетающая с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут. Ее яркость может достигать -4 звездной величины, что сопоставимо с яркостью Венеры.

К сообщению прикреплен график пролетов станции над Москвой и Владивостоком. Время пролетов станции над другими городами России можно рассчитать на специальном портале.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.