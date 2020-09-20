Сенатор назвал неприемлемыми ультиматумы США при обсуждении продления ДСНВ

Владимир Джабаров Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Россия не приемлет ультимативный тон заявлений спецпосланника президента США Маршалла Биллингсли по условиям продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Мы подобный язык ультиматумов терпеть не будем. Мягко говоря, такой тон - это неуважение к партнёру. Россия - не банановая республика, а сверхдержава", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в воскресенье.

Он отметил, что "сейчас на пороге 21-й век, а не середина 80-х годов, когда мы отставали от американцев по ракетно-ядерным вооружениям".

"Сейчас мы, к счастью, обеспечили свою ядерную безопасность и вырвались даже вперёд, - об этом недавно говорил президент. Мы вполне можем обеспечить свою безопасность и преодолеть любую ПРО, которую сейчас американцы размещают", - сказал Джабаров.