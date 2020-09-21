СП обнаружила невыполнение 40% показателей нацпроекта "Здравоохранение"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав России не достиг исполнения шести из 15 показателей нацпроекта "Здравоохранение" в прошлом году, в том числе снижения смертности населения трудоспособного возраста и смертности от болезней системы кровообращения, сообщает Счетная палата РФ.

"В 2019 году не достигнуты плановые значения по шести целевым показателям нацпроекта "Здравоохранение", что составляет 40% от общего числа целевых показателей нацпроекта (15 показателей)", - говорится в заключении Счетной палаты, распространенном в понедельник,

В нем отмечается, что по плану требовалось достигнуть снижения смертности населения трудоспособного возраста до 437 на 100 тыс. населения, фактически же этот показатель составил 482,8 на 100 тыс. населения. Снижение смертности от болезней системы кровообращения также планировалось сократить до 545 на 100 тыс. населения, фактически же показатель составил 583,1 на 100 тыс. населения.

По плану нужно было снизить больничную летальность от инфаркта миокарда до 11,7%, фактически же получилось 12,4%. Снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения по плану составляла 17,6%, фактически - 18,6%. Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных по плану составляла 199,5 на 100 тыс. населения, фактически же - 203 на 100 тыс. населения.

Немного не удалось добиться и планового увеличения доли новообразований, выявленных на ранних стадиях (по плану было 57,9%, фактически - 57,4%).

Также немного (в процентном отношении это процент и чуть меньше) не были достигнуты показатели проектов, входящих в "Здравоохранение", таких как одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, а также обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом.

На достижение результатов нацпроекта "Здравоохранение" Минздраву России в прошлом году было направлено финансирование в размере 89 млрд рублей, кассовое исполнение составило 86 млрд рублей (96,4%), отмечает Счетная палата.

Также Счетная палата проверила, как в прошлом году исполняли бюджет Минздрав России, Росздравнадзор, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Проверка показала, что в отчетном году все объекты перевыполнили прогнозные показатели по доходам. Наиболее значительное превышение отмечено у Минздрава - 185,7% от прогноза.

Ни одному из ведомств в 2019 году не удалось исполнить расходы в полном объеме. Наименьший процент показало ФМБА - 89%, у остальных - около 97%.

Общей проблемой для всех проверенных объектов в 2019 году стала реализация Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). Все ведомства показали низкий уровень исполнения расходов по ФАИП: Росздравнадзор - 86,5%, Минздрав - 70,4%, Роспотребнадзор - 67%, ФМБА - всего 19,6%, говорится в материалах ведомства.

В феврале Счетная палата уже критиковала Минздрав за отсутствие центрального отопления в 41% всех российских медучреждений, 14% зданий в аварийном состоянии, отсутствие водопровода в 30% зданий.

Минздрав тогда отвечал, что Счетная палата оценивала весь имущественный комплекс медорганизаций, включая техпомещения, где помощь пациентам не оказывается.