Профсоюзы предложили бессрочно продлить пособия для безработных с детьми

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Пособие по безработице для граждан с детьми, появившееся в России в качестве антикризисной меры, необходимо увеличить и выплачивать на постоянной основе, такая идея содержится в предложениях Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), сообщает в понедельник газета "Известия".

"Идея установить повышенное пособие для безработных, имеющих детей, сформулирована в предложениях ФНПР в проект генерального соглашения между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021-2023 годы. Этот документ определит основные направления работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК)", - говорится в публикации.

Предложения в документ еще обсуждаются. Предполагается, что проект генсоглашения будет сформирован до конца октября. Издание уточняет, что речь идет только о несовершеннолетних детях, а надбавка к пособию должна быть пропорциональна количеству малышей в семье.

Фактически идея ФНПР реализуется уже сейчас: с апреля безработные граждане с детьми могут получить от государства дополнительные 3 тыс. рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия. Однако пока это непостоянная мера поддержки: ее ввели только на время коронакризиса, отмечается в статье.

На днях правительство приняло решение продлить выплаты на сентябрь, а будут ли они позже - неизвестно. Кроме того, получить средства может только один безработный родитель, даже если заработка лишились оба, напоминает издание.

По большому счету инициатива заключается в том, чтобы сохранить кризисную меру поддержки и применять ее на постоянной основе, пояснил газете советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных. Что касается размера доплаты, вопрос требует проработки, но предварительно можно говорить о величине прожиточного минимума на ребенка (сейчас в целом по России - 10,7 тыс. рублей).

Также требуется дополнительное обсуждение вопроса, один родитель может претендовать на выплату или оба: скорее всего, целесообразна действующая модель, ведь средства перечисляются для ребенка, уточнил Пьяных в беседе с изданием.

В правительстве предложения профсоюзов пока не комментируют, но, по расчетам опрошенных газетой экспертов, инициатива может обойтись бюджету в 25-27 млрд рублей в месяц, пишут "Известия".