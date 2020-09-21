Генпрокурор заявил, что ведомство должно вести прямой диалог с гражданами и бизнесом

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники Генеральной прокуратуры РФ должны быть максимально открыты к прямому диалогу с гражданами и представителями бизнеса, заявил руководитель ведомства Игорь Краснов.

"Я требую максимальной открытости от прокуроров, в том числе прямого диалога как с гражданами, так и с бизнесом. Не должно быть формальных отписок", - сказал Краснов в интервью, опубликованном в понедельник в "Российской газете".

По его словам, которые приводит издание, "человеку, который обратился в прокуратуру, нужно разъяснять смысл ответа так, чтобы он остался им удовлетворен".

"И чтобы эта работа была организована на системной основе, я считаю важным подавать пример своим подчиненным", - подчеркнул генпрокурор РФ.

Он также сообщил, что планирует регулярно проводить личный прием граждан и представителей бизнеса в различных регионах России.

"И поверьте, эти встречи не будут формальными", - заверил Краснов.