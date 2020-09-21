В Рослесхозе обратили внимание на движение лесных пожаров на север

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Изменение климата влияет на географию лесных пожаров, которая теперь постоянно расширяется на северные территории страны, заявил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко.

"Климат меняется, поэтому каждый год приносит свои сюрпризы. География лесных пожаров постоянно расширяется на север", - сообщил Аноприенко в интервью, опубликованном в понедельник в "Российской газете".

"В этом году синоптики фиксировали экстремально высокие температуры: на полюсе холода в Якутии было под +38 градусов - для Заполярья это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Лес горит за полярным кругом, там, где раньше подобных явлений не было вовсе", - подчеркнул глава Рослесхоза.

По его словам, которые приводит издание, "самая сложная пожароопасная обстановка на землях лесного фонда сложилась в этом году в Якутии, на Чукотке, в Забайкалье, Магаданской области".

"Но мы во многом смогли контролировать ситуацию благодаря тому, что изменили принцип борьбы с пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке - работать стараемся на предупреждение, вводим дополнительные силы из негоримых регионов, наладили взаимодействие с МЧС по переброске федеральных авиапожарных в самые "горячие точки"", - пояснил Аноприенко.

"Профилактика пожаров намного экономичнее, чем их ликвидация, а оперативная реакция на огонь повышает эффективность тушения", - добавил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства в беседе с изданием.

Ранее сообщалось, что весной Рослесхоз подготовил долгосрочный прогноз пожарной опасности в лесах на апрель-октябрь 2020 год. По данным специалистов ведомства, лесопожарный период пойдет на спад в октябре.