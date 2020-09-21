Вуз в Иркутске эвакуировали из-за поступления сообщения о минировании

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Преподавателей и студентов утром в понедельник эвакуировали из Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) после поступления информации о минировании здания вуза, сообщили агентству "Интерфакс" в ректорате.

"Информация такая поступила, все люди оперативно выведены, сейчас работают правоохранительные органы", - сказал представитель ИрГУПС.

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил "Интерфаксу", что письмо с информацией о минировании поступило на электронную почту вуза.

В другие вузы Иркутска, по предварительным данным, информация о минировании не поступала и, соответственно, эвакуацию они не проводили. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службах Иркутского госуниверситета, Иркутского технического университета, Иркутского аграрного университета и Байкальского госуниверситета.