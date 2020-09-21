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Электромонтажница победила в финале чемпионата WorldSkills Russia

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Студентка Томского политехнического техникума Елена Жучкина завоевала золотую медаль в финале Восьмого Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в компетенции "Электромонтаж", сообщает пресс-служба администрации Томской области.

"На соревнованиях Елена была единственной девушкой среди 30 участников - лучших студентов-электромонтажников России. Безоговорочную победу жюри присудило представительнице Томской области после оценки ее работы - монтажа, коммутации и программирования электроустановки, программирования реле и частотных преобразователей", - говорится в пресс-релизе.

В свою очередь директор Томского политехнического техникума Иван Криволапов сообщил "Интерфаксу", что соревнования проходили в дистанционной форме, но с очень строгими условиями.

"Была организована площадка с круглосуточным видеонаблюдением в течении нескольких дней, чтобы избежать какого-либо влияния на результат извне. Для вынесения решения судьи в прямом эфире следили за выполнением работы, а также просматривали видеозапись. Кроме того, при выполнении конкурсных работ за участником наблюдало несколько экспертов", - сказал Криволапов.

Он добавил, что теперь Жучкина получит возможность войти в расширенный состав сборной России и принять участие в международных соревнованиях.

Томская область

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