Пять человек погибли в ДТП в Иркутской области, уходя от экипажа ГИБДД

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Автомобиль Toyota Chaser и седельный тягач столкнулись в понедельник на федеральной трассе Р255 "Сибирь" в Усольском районе Иркутской области, в результате погибли пять человек, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

По предварительным данным, водитель "Тойоты" не справился с управлением, когда пытался скрыться от экипажа ГИБДД, преследовавшего его за превышение скорости.

"Экипаж ГИБДД заметил иномарку, следующую на высокой скорости со стороны населенного пункта Большая Елань. Водитель проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться, неоднократно совершая опасные маневры (...). При обгоне грузовика автомашина выехала на обочину, где потеряла управление и ее вынесло на встречную полосу, по которой следовал седельный тягач", - говорится в сообщении.

По данным полиции, на месте погибли пятеро мужчин - водитель и четверо пассажиров легковушки.

"Прибывшие медики зафиксировали у дальнобойщика ушибы и ссадины, однако пока он от госпитализации отказался", - сказано в сообщении.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, дорожная полиция регулирует движение.