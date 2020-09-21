Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:48Заразились
на 21.09В России 1 109 595+6 196В мире 30 941 076+256 075

Пять человек погибли в ДТП в Иркутской области, уходя от экипажа ГИБДД

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Автомобиль Toyota Chaser и седельный тягач столкнулись в понедельник на федеральной трассе Р255 "Сибирь" в Усольском районе Иркутской области, в результате погибли пять человек, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

По предварительным данным, водитель "Тойоты" не справился с управлением, когда пытался скрыться от экипажа ГИБДД, преследовавшего его за превышение скорости.

"Экипаж ГИБДД заметил иномарку, следующую на высокой скорости со стороны населенного пункта Большая Елань. Водитель проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться, неоднократно совершая опасные маневры (...). При обгоне грузовика автомашина выехала на обочину, где потеряла управление и ее вынесло на встречную полосу, по которой следовал седельный тягач", - говорится в сообщении.

По данным полиции, на месте погибли пятеро мужчин - водитель и четверо пассажиров легковушки.

"Прибывшие медики зафиксировали у дальнобойщика ушибы и ссадины, однако пока он от госпитализации отказался", - сказано в сообщении.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, дорожная полиция регулирует движение.

МВД Иркутская область

Новости

Кудрин заявил о возможности избежать роста налогов за счет приватизации

Власти не уступят диапазон 3,4-3,8 ГГц для развертывания 5G

Власти не уступят диапазон 3,4-3,8 ГГц для развертывания 5G
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Потерпевшие по делу Фургала потребовали 1,5 млрд рублей компенсации

Потерпевшие по делу Фургала потребовали 1,5 млрд рублей компенсации
Закон об устойчивом Рунете

Минцифры подготовит новый план учений по устойчивости Рунета

Главный спортивный храм России построят в Южном Бутове

Пандемия коронавируса

Три четверти россиян не пошли в кино после снятия COVID-ограничений

Три четверти россиян не пошли в кино после снятия COVID-ограничений
Пандемия коронавируса

Суточный прирост случаев COVID-19 в Москве достиг максимума с июня

Суточный прирост случаев COVID-19 в Москве достиг максимума с июня

"Росатом" заявил об исключении утечек из емкостей "Усольехимпрома"

"Росатом" заявил об исключении утечек из емкостей "Усольехимпрома"
Экономический кризис

"Аэрофлот" официально объявил о начале допэмиссии

"Аэрофлот" официально объявил о начале допэмиссии
Пандемия коронавируса

Российские добровольцы получили китайскую вакцину от COVID-19

Российские добровольцы получили китайскую вакцину от COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');