Несколько руководителей администрации Краснодара отправлены в отставку

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Краснодара Евгений Первышов освободил от занимаемых должностей восемь руководителей городской администрации, внутригородских и сельских округов, сообщила пресс-служба мэрии в понедельник.

"Мы видим со стороны краснодарцев запрос на обновление команды, которая занимается развитием города. Запрос на новые подходы к взаимодействию власти и общества. Жители свой выбор сделали - в Гордуме седьмого созыва депутатский корпус обновился почти наполовину. Теперь на эти запросы должны ответить и мы. Считаю необходимым именно сейчас произвести ряд важных кадровых перестановок и реформировать структуру администрации", - цитируется в сообщении заявление Первышова.

От занимаемых должностей освобождены первый заместитель главы Краснодара Виталий Косенко, вице-мэр Алексей Удовенко, а также начальник управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Кроме этого, свои посты оставят глава администрации Западного округа Александр Кучмин, его заместитель Валерий Зубенко.

Отправлены в отставку заместитель главы администрации Прикубанского округа Роман Бигоцкий, глава Елизаветинской сельской администрации Вангелий Политиди, глава Берёзовской сельской администрации Валерий Золотоверх.

Мэр Краснодара, отмечает пресс-служба, также объявил, что в ближайшее время обновит структуру городской администрации.