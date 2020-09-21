Суд на Кубани оставил в силе приговор американцу, осужденному за контрабанду кокаина

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд в Краснодарском крае оставил без удовлетворения жалобу на приговор гражданину США, который судом первой инстанции отправлен в колонию на 4 года за незаконный оборот наркотиков.

"Отбывать наказание американцу предстоит в исправительной колонии общего режима", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Краснодарского краевого суда в понедельник.

Ранее Ейский городской суд признал гражданина США виновным в контрабанде наркотиков (п. "в" ч. 2 ст. 229.1 УК РФ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.

В материалах на интернет-сайте Ейского городского суда сообщается, что приговор был вынесен Брайану Джеффри Эмигу.

Как сообщалось, в 2019 году, находясь в Ейске, 46-летний иностранец заказал через интернет и получил по почте из Великобритании посылку, где находилось более трех граммов кокаина.

После возбуждения уголовного дела фигурант попытался скрыться, выехав в Белоруссию, однако был задержан в международном аэропорту Минска при посадке на авиарейс в Турцию.

На процессе Эмиг признал вину и раскаялся.