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Экс-трейдер "Балтинвестбанка" осужден условно за манипулирование рынком ценных бумаг

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам лишения свободы условно бывшего сотрудника Балтинвестбанка Андрея Корнилова, обвиненного в манипулировании рынком ценных бумаг. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Корнилов занимал должность главного специалиста отдела фондовых операций департамента финансовых рынков банка, являлся уполномоченным сотрудником по покупке и продаже ценных бумаг и имел электронный доступ по счету банка к торгам. Суд установил, что в период с 1 января 2014 года по 25 августа 2015 года в нарушение федерального законодательства он совершал сделки с 36 ценными бумагами с целью манипулирования рынком.

Отмечается, что его незаконные действия привели к существенному отклонению цены и объема торгов. Корнилов получил доход в размере более 12 млн рублей. Банку нанесен ущерб более чем на 11 млн рублей, говорится в сообщении.

В отношении Корнилова было возбуждено дело по статье 185.3 УК РФ (манипулирование рынком).

Ранее сообщалось, что Банк России установил факт манипулирования на торгах ЗАО "ФБ ММВБ" рынками 37 ценных бумаг в период с 1 января 2014 года по 25 августа 2015 года группой из четырех физических лиц. В состав группы входили Наталья и Андрей Корниловы, Павел Говоров и Мария Смирнова. Их действия были сопряжены с извлечением излишнего дохода в крупном размере.

Проверкой Банка России установлено, что Корнилов, являясь уполномоченным сотрудником Балтинвестбанка (банк находится на финансовом оздоровлении, инвестором при санации в декабре 2015 года стал Абсолют банк), совершал сделки от имени кредитной организации по предварительному соглашению с тремя другими участниками группы. В ходе проверки были установлены многочисленные взаимосвязи между участниками группы.

В результате этих сделок Наталья Корнилова, Говоров и Смирнова получили положительный финансовый результат за счет нанесения коммерческому банку ущерба в идентичном размере.

Такие действия в большинстве случаев привели к существенным отклонениям параметров торгов соответствующими ценными бумагами.

В соответствии с законом "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" действия этой группы лиц по предварительному соглашению, приведшие к существенным отклонениям параметров торгов ценными бумагами, являются манипулированием рынком.

Лица, вовлеченные в процесс манипулирования рынком, привлечены Банком России к административной ответственности. Банк России также аннулировал квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка, выданные Андрею Корнилову.

По отдельно взятой серии таких сделок, включающей открытие физическим лицом позиции и полное ее закрытие при участии коммерческой организации, физическое лицо получало незначительный в масштабах коммерческой организации финансовый результат. Вместе с тем, в совокупности размер дохода, извлеченного за рассмотренный период в результате совершения группой лиц манипулирования рынками ценных бумаг, а именно свыше 700 таких серий сделок в течение продолжительного периода времени, в соответствии с Уголовным кодексом РФ классифицируется как крупный.

Петербург Балтинвестбанк

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