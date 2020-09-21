Главу алтайского Минприроды уволили на фоне конфликта в лесной отрасли

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий и освобождении от должности министра природных ресурсов и экологии Владимира Попрядухина, говорится в сообщении правительства края.

Чиновник ушел в отставку с 21 сентября "по собственному желанию".

Временное исполнение обязанностей министра возложено на замруководителя Минприроды региона, начальника управления природных ресурсов и нормирования Ларису Беребердину.

Как сообщалось, в Алтайском крае разразился конфликт между Минприроды региона и крупнейшим арендатором лесных угодий – холдингом "Алтайлес". Министерство в судебном порядке расторгло десяток договоров аренды на лесные участки общей площадью порядка 0,5 млн га. Также одной из связанных с холдингом компаний - ООО "Салаир" - предъявлен иск о взыскании 1,5 млрд рублей за незаконную вырубку древесины.

Экс-глава Минприроды края Владимир Попрядухин во время общения с журналистами на прошлой неделе отмечал, что министерство готово продолжать работать с компаниями холдинга после заключения новых договоров.

"Мы не хотим, как собака на сене, сидеть на тех участках, которые в последнее время перешли под управление краевых автономных учреждений. Лесной кодекс позволяет (компаниям - ИФ) выйти с инициативой о предоставлении этих участков через открытые конкурсные процедуры. И мы получаем сегодня такие заявления. Есть подобного рода предложения и от холдинговой компании "Алтайлес"", - говорил Попрядухин.

Кроме того, министр признавал, что холдингу будет недостаточно тех лесных угодий, которые ныне находятся у него в аренде, для полной загрузки его лесоперерабатывающих предприятий. По его словам, "Алтайлес" арендует сегодня около 1 млн га леса, что позволяет ему заготавливать около 1,35 млн кубометров древесины в год.

"Фактически это тот объем, который, в общем-то, необходим сегодня для устойчивой работы подразделений (холдинга - ИФ). С точки зрения того комплекса модернизации, который проведен, в том числе запуск Павловского ДОКа (деревообрабатывающий комбинат мощностью 250 тыс. кубометров плит MDF в год - ИФ), мы понимаем, что необходимы, конечно же, дополнительные ресурсы, которые могут составлять порядка 200 тыс. кубометров (древесины в год - ИФ), чтобы полностью загрузить все мощности холдинговой компании", - сказал тогда Попрядухин.

Также сообщалось, что ООО "Каменский ЛДК" (структура холдинга "Алтайлес") в 2011-2012 годах получило без торгов с 50%-й скидкой по арендной плате порядка 570 тыс. га лесов в 21 районе Алтайского края на срок 49 лет. Это, согласно данным сайта "Алтайлеса" в 2019 году, составляло треть всех арендуемых холдингом лесных угодий.

Участки были предоставлены ЛДК для реализации проекта "Создание площадки лесопиления в городе Камень-на-Оби" стоимостью более 1 млрд рублей, проектная мощность переработки – 240 тыс. кубометров древесины в год. Проект был включен Минпромторгом РФ в перечень приоритетных.

В январе 2016 года Минпромторг издал нормативный акт о завершении реализации инвестпроекта, после чего учредители ЛДК (в том же году) провели несколько реорганизаций компании путем выделения из нее, в частности, ряда ООО - "Экспресс ЛК", "Альянс ЛК", "Инвест ЛК" и "Крона лес" с одновременным их присоединением, соответственно, к ООО "Содружество", "Салаир", "Ребрихинский лесхоз" и "Алеусский лес" (все, кроме "Салаира", официально входят в "Алтайлес").

Выделенным из ЛДК фирмам достались права по договорам аренды порядка 500 тыс. га лесных участков, полученных предшественником под реализацию проекта. Минприроды края заключало с правопреемниками дополнительные соглашения о пользовании лесными угодьями. Также ведомство, согласно арбитражной картотеке, давало согласие на последующую передачу этих участков в аренду третьим компаниям. Однако в ноябре 2018 года Минприроды региона направило Каменскому ЛДК письмо о том, что совершенные сделки перенайма лесных участков являются ничтожными "ввиду отсутствия согласия арендодателя", то есть самого министерства, и предложило "устранить допущенные нарушения путем расторжения указанных договоров аренды в срок до 26 ноября 2018 года".

Затем Минприроды направило в Арбитражный суд Алтайского края 4 заявления с требованием признать эти сделки перенайма ничтожными, вернуть участки самому ЛДК и расторгнуть договоры аренды между министерством и ЛДК. Первая инстанция отказала заявителю, однако апелляционная и кассационная удовлетворили все требования.

В начале 2020 года ЛДК дошел до Верховного суда по двум из четырех арбитражных дел. В обоих случаях "Каменский ЛДК" получил отказ в передаче дел судебной коллегии по экономическим спорам ВС.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ЛДК по итогам 2019 года увеличилась на 4,1% по сравнению с 2018 годом и составила 1,77 млрд рублей, чистая прибыль, напротив, сократилась на 28,4%, до 375 млн рублей.

Основным собственником ООО "Каменский ЛДК" является ООО "Содружество" (51%), которое через 100%-го собственника - ООО "Весна" (Барнаул) - подконтрольно ЗАО "Индиция" (Литва). Еще 36,13% ЛДК принадлежит основному предприятию холдинга - ООО "ЛХК "Алтайлес".

По данным сайта "Алтайлеса", холдинг объединяет 15 предприятий лесного комплекса в Алтайском крае.