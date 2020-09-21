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На лечение 14 редких болезней в РФ выделят еще 12,8 млрд руб. за 3 года

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Финансирование лечения 14 редких высокозатратных заболеваний из федерального бюджета планируется увеличить на 12,8 млрд рублей за три года, заявил в понедельник первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Если в 2020 году на эти цели было направлено 61,8 млрд рублей, то в следующем году предполагается увеличить эту сумму до 64,3 млрд рублей, а в 2022-2023 годах - до 66,96 млрд рублей. Всего увеличение средств на лечение 14 нозологий за 3 года составит почти 13 млрд рублей", - сказал Исаев журналистам по итогам заседания президиума фракции.

Депутат также напомнил об инициативе правительства РФ по повышению налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для граждан с доходом более 5 млн рублей в год, дополнительные поступления от которого будут направлены на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

"В этом году нами будет принято соответствующее решение, и с 2021 года будет повышен НДФЛ, сформирован фонд в объеме 60 млрд рублей, который ежегодно будет направляться на лечение детей, больных редкими заболеваниями", - отметил Исаев.

Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму в четверг, 17 сентября. Согласно пояснительной записке к документу, соответствующие средства уже зарезервированы в проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы.

Андрей Исаев Госдума Единая Россия

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