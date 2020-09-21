Должностные оклады судей в РФ увеличат в 1,03 раза с 1 октября

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин распорядился увеличить с 1 октября этого года должностные оклады судей в РФ в 1,03 раза.

"Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судей общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ", - говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

Увеличение должностных окладов производится "в целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия".