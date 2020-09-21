Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
на 21.09В России 1 109 595+6 196В мире 30 941 076+256 075

Должностные оклады судей в РФ увеличат в 1,03 раза с 1 октября

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин распорядился увеличить с 1 октября этого года должностные оклады судей в РФ в 1,03 раза.

"Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судей общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ", - говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

Увеличение должностных окладов производится "в целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия".

Владимир Путин Конституционный суд Верховный суд

Новости
Авария на ТЭЦ в Норильске

Руководство ТЭЦ в Норильске освободят из-под стражи

Навальный попал в больницу

Генпрокуратура России передала Навальному список вопросов

Прямые рейсы из Москвы на Занзибар стартуют 25 октября

Прямые рейсы из Москвы на Занзибар стартуют 25 октября

Суд вновь заочно арестовал женщину, трижды проголосовавшую по поправкам к Конституции

Суд вновь заочно арестовал женщину, трижды проголосовавшую по поправкам к Конституции
Навальный попал в больницу

Омский Минздрав сообщил, что одежда Навального оказалась у следствия

Омский Минздрав сообщил, что одежда Навального оказалась у следствия

Росреестр внес в правительство проект закона о "гаражной амнистии"

Росреестр внес в правительство проект закона о "гаражной амнистии"

Ростехнадзор добился в суде приостановки строительства метро в Казани

Навальный попал в больницу

Навальный потребовал вернуть снятую с него в Омске одежду

Навальный потребовал вернуть снятую с него в Омске одежду

В Роспотребнадзоре не увидели причин для новых ограничений по COVID-19

В Роспотребнадзоре не увидели причин для новых ограничений по COVID-19
Навальный попал в больницу

В ФБК заявили об отказе ходить на опросы в полицию Томска

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');