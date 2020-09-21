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РФ внесет $10 млн в фонд Всемирной продовольственной программы ООН

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Россия внесет $10 млн в фонд Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

Это распоряжение размещено в понедельник на официальном портале правовой информации.

Взнос направляется на финансирование расходов, связанных с оказанием гуманитарной помощи по $2 млн республикам Бурунди, Джибути, Сомали, Сьерра-Леоне и Центральноафриканской республике.

Деньги должны быть использованы на закупку в РФ грузов и доставку их российскими организациями.

РФ ООН

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