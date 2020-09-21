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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
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Минцифры РФ сообщило о помощи 30 тысячам СМИ на фоне пандемии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Сотни российских СМИ пострадали в условиях пандемии коронавируса, заявил заместитель главы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Реальные проблемы в конечном итоге, по тому анализу, который был проведен, остались у 300 предприятий, 300 представителей средств массовой информации. 30 тысяч получили поддержку, следовательно, мы недоработали общими усилиями по нашей отрасли 1% участников, 99% помощь смогли получить", - рассказал замминистра в ходе форума "Вся Россия - 2020" в Сочи.

По его данным, в числе получивших господдержку - 15 тысяч печатных изданий, девять тысяч телевещателей, 7,5 тыс. сетевых СМИ и информагентств и около тысячи полиграфических предприятий.

В свою очередь председатель Союза журналистов страны Владимир Соловьев подчеркнул, что финансовая помощь от государства на фоне ситуации с коронавирусом помогла выжить многим СМИ в России. "Сотни редакций - от журнала "Мурзилка" до телеканала "Дождь" - получили финансовую помощь, и это помогло им выжить", - сказал он.

По словам Соловьева, СЖР и Ассоциация телевещателей первыми отправили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить СМИ в перечень наиболее пострадавших отраслей.

Также для оказания помощи в период угрозы распространения коронавирусной инфекции к СЖР присоединились многие общественные организации, руководители регионов, Совет по правам человека, комитет Госдумы по социальной политики и другие, отметил Соловьев. "В итоге - вышло постановление правительства РФ, по которому многие наши коллеги, СМИ получили помощь", - сказал он.

Кроме того, СЖР оказал помощь тем изданиям, которые не смогли получить поддержку правительства. "Мы их поддержали, написали еще одно письмо правительству РФ и по этому вопросу работали вместе с министерством цифрового развития. И тем СМИ, которые не смогли получить помощь правительства, нам удалось помочь", - отметил Соловьев.

"Это наша главная задача - спасение отрасли, спасение журналистики во время пандемии", - подчеркнул он.

По оценке председателя СЖР, отрасль "достаточно хорошо прошла проблемы пандемии". "Работа во время пандемии, как на войне: журналисты были рядом с врачами. Они должны были надеть защитный костюм и пойти в "красную зону". К сожалению, у нас (в России - ИФ) семь человек скончались от коронавируса. При этом по всему миру - 60 наших коллег. Этот опыт важен для всех и его надо анализировать", - сказал Соловьев.

В Сочи с 20 по 25 сентября проводится Форум современной журналистики "Вся России-2020".

Хроника 27 января – 21 сентября 2020 годаЭкономический кризис
Минцифры РФ

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