Баржа затонула в Обской губе на Ямале

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Уральская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с затоплением баржи в Обской губе, сообщает пресс-служба ведомства.

"При буксировке несамоходной баржи "СТ-791", груженой железобетонными изделиями, теплоходом "Беломорский-21" по маршруту Салехард - Гыда (Ямало-Ненецкий автономный округ - ИФ) в условиях штормовой погоды в бухте Каменная в результате поступления воды в трюм произошло затопление баржи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник. Жертв и пострадавших нет.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности судоходства.