Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
на 21.09В России 1 109 595+6 196В мире 30 935 011+250 010

Баржа затонула в Обской губе на Ямале

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Уральская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с затоплением баржи в Обской губе, сообщает пресс-служба ведомства.

"При буксировке несамоходной баржи "СТ-791", груженой железобетонными изделиями, теплоходом "Беломорский-21" по маршруту Салехард - Гыда (Ямало-Ненецкий автономный округ - ИФ) в условиях штормовой погоды в бухте Каменная в результате поступления воды в трюм произошло затопление баржи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник. Жертв и пострадавших нет.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности судоходства.

Ямал

Новости

"Газпром" газифицирует Хабаровский край и Якутию

Четыре человека погибли в ДТП под Тюменью из-за дикого кабана

"Газпром" заказал допмощности для транзита через Украину в октябре

"Газпром" заказал допмощности для транзита через Украину в октябре

Что произошло за день: понедельник, 21 сентября

СКР заинтересовался Пашаевым в связи с возможным квартирным мошенничеством

Авария на ТЭЦ в Норильске

Руководство ТЭЦ в Норильске освободят из-под стражи

Навальный попал в больницу

Генпрокуратура России передала Навальному список вопросов

Прямые рейсы из Москвы на Занзибар стартуют 25 октября

Прямые рейсы из Москвы на Занзибар стартуют 25 октября

Суд вновь заочно арестовал женщину, трижды проголосовавшую по поправкам к Конституции

Суд вновь заочно арестовал женщину, трижды проголосовавшую по поправкам к Конституции
Навальный попал в больницу

Омский Минздрав сообщил, что одежда Навального оказалась у следствия

Омский Минздрав сообщил, что одежда Навального оказалась у следствия
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');